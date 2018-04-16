В Кремле назвали регулярные расширения санкций США навязчивой идеей

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Санкционные устремления против России приобретают характер навязчивой идеи, Кремль считает их противоречащими международному праву и нормам ВТО, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными. Считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных санкциях, которые в ближайшее время в отношении РФ могут ввести Великобритания и США.

По его словам, за данными действиями скрываются попытки нечестной конкуренции и выдворения российских компаний с международного рынка.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.