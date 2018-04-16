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Пасхальные гулянья устроили в Петровском парке
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Пасхальные гулянья устроили в Петровском парке 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Большой пасхальный праздник устроили в минувшее воскресенье, 15 апреля, во дворе Благовещенского храма в Петровском парке. Гостей ждали хороводы, мастер-классы и спортивные игры на свежем воздухе. Как рассказал представитель храма, на протяжении всего дня желающие могли позвонить в настоящие колокола, установленные на маленькой праздничной звоннице.
— Специальные программы мы подготовили для взрослых, детей, подростков, людей старшего возраста. Это театрализованное представление, хороводы, забавы, конкурсы с призами, праздничные прикладные мастер-классы, — поделился один из организаторов.
Адрес Благовещенского храма: Красноармейская ул., д. 2. (мю)
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