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«Газпром» подал в суд иск о расторжении контрактов с «Нафтогазом»
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«Газпром» подал в суд иск о расторжении контрактов с «Нафтогазом» 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
"Газпром" назвал безрезультатными переговоры с "Нафтогазом" по текущим контрактам на транзит и поставку газа. В связи с этим по истечении срока, отведенного на переговоры, компания подала в Стокгольмский арбитраж документы о разрыве коммерческих договоров. Об этом 20 апреля сообщило управление информации «Газпрома».
Как заявил представитель компании, 4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия. — прим. «РГ»), 19 апреля — по транзитному контракту (45 дней). При этом «Газпром» все еще готов вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите после 2019 года.
"Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", — вновь напомнил предправления «Газпрома» Алексей Миллер.
Напомним, в конце февраля 2018 Стокгольмский арбитраж принял решение по арбитражному разбирательству по транзитному контракту между компаниями, но оно, по оценкам российской стороны, нарушило баланс интересов по контрактам. 5 марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз», что начинает процедуру расторжения контрактов в том же суде, но с другим составом арбитров, так как действующие договоры более не являются экономически выгодными.
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