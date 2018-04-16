«Газпром» нарастил экспорт газа с начала года на 6,3 процента

"Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье с начала года по середину апреля на 6,3 процента — до 62,2 миллиарда кубометров. Больше всего импорт нарастили страны, которые ориентированы на проект «Северный поток — 2», сообщило управление информации «Газпрома».

"Самый большой рост в абсолютном выражении — на 2,1 миллиарда кубометров — показал ведущий импортер российского газа — Германия , — сказал предправления компании Алексей Миллер . — С начала года «Газпром» поставил в страну 18,6 миллиарда кубометров газа. В пересчете на год это 64,7 миллиарда кубометров, что, для сравнения, превышает производительность «Северного потока».

Кроме того, компания нарастила реализацию газа на внутреннем рынке: за тот же период потребителям было поставлено на 8,6 процента больше топлива. Рост показала и добыча — на 7,5 процента с начала года.

Месяцем ранее — в марте — «Газпром» сообщал, что побил шестилетний рекорд по добыче газа. Тогда же компания отмечала, что достигла максимального показателя месячного экспорта газа в дальнее зарубежье в весенний, а не в зимний период, когда спрос, как правило, выше всего. Причиной стал арктический циклон, накрывший Европу в начале марта.