Газпром наращивает добычу и экспорт газа 

Газпром с 1 января по 15 апреля увеличил добычу газа на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 155,8 млрд кубометров. В этом году компания планирует добыть 476 млрд кубометров газа. В 2017 году концерн увеличил добычу на 12,4% — до 471 млрд кубометров.
Кроме того, за три с половиной месяца с начала года Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 62,2 млрд кубометров, — сообщает агентство экономической информации «Прайм». Так, экспорт в Австрию вырос на 74,5%, Нидерланды — на 108,9%, Францию — на 9,5%.
«Самый большой рост в абсолютном выражении — на 2,1 млрд кубометров показал ведущий импортер российского газа — Германия. С начала года Газпром поставил в страну 18,6 млрд кубометров. В пересчете на год это 64,7 млрд кубометров, что, для сравнения, превышает производительность «Северного потока», — сказал председатель правления Газпрома Алексей Миллер.