Ещё
«Газпром» направил в суд документы о расторжении контрактов с «Нафтогазом»: нейтрально, — Аналитики ВТБ Капитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» направил в суд документы о расторжении контрактов с «Нафтогазом»: нейтрально, — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 50 минут назад
Фото: Прайм
По сообщению газеты Коммерсант, Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Нафтогазом Украины на транзит газа.
Несмотря на ожидаемый ввод новых газотранспортных мощностей Газпромом, их едва ли хватит, чтобы полностью отказаться от транзита газа через Украину. В 2019 г. Газпром планирует сдать в эксплуатацию Северный поток-2 (55 млрд куб. м) и две нитки Турецкого потока (15,75 млрд куб. м каждая), что в общей сложности дает 86,5 млрд куб. м в год. Однако в 2017 г. транзит через Украину составил 93 млрд куб. м, и экспорт российского газа в Европу продолжает расти. В этой ситуации Газпром наверняка захочет сохранить возможность прокачки газа по территории Украины после 2019 г., чтобы обеспечить надежность и гибкость поставок. При этом следует отметить, что на сегодняшний день стоимость украинского транзита для Газпрома превышает стоимость прокачки по Северному потоку почти на 30%. На данном этапе мы считаем данную новость нейтральной для акций Газпрома.
19 апреля истек 45-дневный срок, отведенный на досудебное устранение разногласий, в течение которого Газпром и Нафтогаз не смогли договориться о расторжении транзитного контракта, после чего российская компания и обратилась в Стокгольмский арбитраж. Ранее стороны также обсуждали возможность заключения нового договора о транзите газа после 2019 г. По словам главы Газпрома Алексея Миллера, в будущем Газпром мог бы прокачивать через Украину 10–15 млрд куб. м в год, тогда как Украина рассчитывает как минимум на 40 млрд куб. м. Россия и ЕС могут провести переговоры по транзиту газа через Украину во второй половине мая.
Прайм: последние новости
Новокузнецкий завод "Русала" сообщил властям Кузбасса о сложностях из-за санкций Дайджест российских СМИ – 23 апреля Суд арестовал директора ОКБ им.Симонова Гомзина
Комментарии  Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57370
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»198
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России328
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение