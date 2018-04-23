«Газпром» направил в суд документы о расторжении контрактов с «Нафтогазом»: нейтрально, — Аналитики ВТБ Капитал

Несмотря на ожидаемый ввод новых газотранспортных мощностей Газпромом, их едва ли хватит, чтобы полностью отказаться от транзита газа через Украину. В 2019 г. Газпром планирует сдать в эксплуатацию Северный поток-2 (55 млрд куб. м) и две нитки Турецкого потока (15,75 млрд куб. м каждая), что в общей сложности дает 86,5 млрд куб. м в год. Однако в 2017 г. транзит через Украину составил 93 млрд куб. м, и экспорт российского газа в Европу продолжает расти. В этой ситуации Газпром наверняка захочет сохранить возможность прокачки газа по территории Украины после 2019 г., чтобы обеспечить надежность и гибкость поставок. При этом следует отметить, что на сегодняшний день стоимость украинского транзита для Газпрома превышает стоимость прокачки по Северному потоку почти на 30%. На данном этапе мы считаем данную новость нейтральной для акций Газпрома.