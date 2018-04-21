«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» 

"Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. В российском концерне сообщили, что переговоры на этот счет к результату не привели. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания готова вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите газа после 2019 года. Однако для этого Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию. Действия «Газпрома» направлены на достижение компромисса по объемам поставок газа, которые будут проходить транзитом через Украину и в ее обход, считает адвокат по международным делам Денис Скрябин. Кроме того, «Нафтогаз» в глазах «Газпрома» выглядит недобросовестным контрагентом.