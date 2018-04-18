Жителей поселения приглашают принять участие в общегородском субботнике

В субботу, 21 апреля, в поселении Вороновское состоится очередной городской субботник.

На этот раз ударным объектом по уборке территории выбран «Парк Коммунальщиков» в посёлке ЛМС.

После благоустройства это место стало излюбленным у жителей и гостей поселения. На современной детской площадке никогда не бывает пусто, на роллердроме оттачивают своё мастерство местные любители экстрима, ну и, конечно же, особой популярностью пользуется тренажёрная площадка. Ежедневно любители здорового образа жизни приходят сюда на занятия.

В рамках субботника планируется очистить «Парк Коммунальщиков» от старой сухой листвы, убрать мусор и подготовить территорию к традиционному празднику «Цветы Вороново», который обычно проводится здесь в конце мая-начале июня.

Всех желающих помочь преобразить территорию поселения приглашаем присоединиться к нам 21 апреля. Начало субботника в 9.00. Уборочный инвентарь будет предоставлен.

Напомним, помимо участия в субботнике, каждый желающий может принять участие в фотоконкурсах от Префектуры ТиНАО и газеты «Новые округа» и от Комплекса городского хозяйства.

Условия конкурса просты: сделать креативное фото на субботнике и разместить на своих страницах в соцсетях с хэштэгами #янасубботник#ЧистаяМосква#люблючистоту#тинао#новаямосква