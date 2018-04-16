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В нижегородской мэрии объявили охоту за недобросовестными чиновниками
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В нижегородской мэрии объявили охоту за недобросовестными чиновниками 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Нижегородцам предлагают пожаловаться на ненадлежащее поведение муниципальных служащих. Как рассказал журналистам мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в понедельник, 16 апреля, в администрации начал работать телефон горячей линии, ко которому горожане могут сообщить о факте нарушения муниципальным чиновником Кодекса этики.
Звонки принимаются по номеру: 4197418. Кроме того, сообщения о подобных инцидентах можно направлять по адресу электронной почты: kodeks@admgor.nnov.ru.
Я бы очень не хотел, чтобы сотрудники нижегородской администрации в рабочее время посещали спортзал и занимались другими делами, далекими от их профессиональных обязанностей. Кроме того, такой контроль со стороны нижегородцев позволит некоторым муниципальным служащим самоопределиться: их ли это работа — в администрации, если им хочется проводить время в спортзале.
Владимир Панов
глава Нижнего Новгорода
Также глава Нижнего Новгорода отметил, что принятый неделю назад «Кодекс этики» — «живой», нестатичный документ и уже в ближайшее время в него будут внесены изменения. При этом обязанностью каждого муниципального чиновника является знание кодекса. Еще одним из основополагающих положений нового документа Панов считает обязательство глав районных администраций Нижнего Новгорода публично отчитываться перед жителями и регулярно проводить с ними личные встречи.
Напомним, закон о тишине ужесточат в Нижегородской области.
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