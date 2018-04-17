«Конкурент Тарзана!»: Стас Костюшкин продемонстрировал накачанный торс

Популярный певец Стас Костюшкин уже много раз доказывал пользователям социальной сети, что обладает хорошим чувством юмора и самоиронией. В очередной своей публикации в Инстаграме он вновь продемонстрировал это, выложив снимок в полуобнаженном виде, показав накачанный торс и назвав себя самым обычным нарциссом.

Российский певец, поэт, предприниматель и телеведущий, склонный к шутливым постам в личном микроблоге, сделал очередную подобную публикацию. Мужчина выставил на всеобщее обозрение фотографию, сделанную в его загородном доме, на которой он позирует перед камерой в одном полотенце. При этом артист нашел в этом кадре повод для юмора и объявил себя человеком, склонным к излишней самовлюбленности и завышенной самооценке. «Нарцисс обыкновенный, одна штука»

Впрочем, поклонники бывшего участника группы «Чай вдвоем» и создателя проекта «A-Dessa» не увидели в этой фотографии ничего предосудительного. Наоборот, они отметили, что такие мускулы обязательно нужно демонстрировать, не зря же он трудится над ними. А некоторые поклонники музыканта и вовсе заявили, что Костюшкин с его телом вполне может составить здоровую конкуренцию известному стриптизеру Тарзану и занять его место на сцене. «Нос чуть выше, так будет достоверней!» «Неправильно, Стас! Нарцисс обыкновенный — это не про вас, вы необыкновенный нарцисс!» «Самоирония на высшем уровне! Ну, а вообще, все мы нарциссы, просто есть скрытые…» «А почему бы и нет?! Сколько труда вложено…» «А для чего его тогда качать, если не показывать!Я бы тоже голая ходила, будь у меня накаченное тело!» «Конкурент, однако, Тарзану!» «Нарцисс — это Тарзан, а вы — тюльпан!» Что интересно, часть преданных поклонниц Костюшкина, увидев этот снимок, вспомнила его супругу. Они признались, что завидуют женщине белой завистью и с огромным удовольствием оказались бы на ее месте хоть на какое-то время.

А некоторое время назад музыкант поделился с поклонниками трогательным видеороликом, в котором продемонстрировал, каким образом укачивает своего двухлетнего сына Мирона на ночной сон. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!