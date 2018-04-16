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46-летний Стас Костюшкин впечатлил торсом 20-летнего
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Трамп предъявил России новое обвинение

46-летний Стас Костюшкин впечатлил торсом 20-летнего 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@stas_kostyushkin_official46-летний Стас Костюшкин впечатлил торсом 20-летнегоПевец Стас Костюшкин (46) любит делиться с подписчиками своего микроблога мельчайшими подробностями жизни. Он часто выкладывает в сеть фотографии с семьей, короткие видео с концертов, а также делится фотографиями своего досуга. Одно из любимых способов проводить время для Стаса — тренажерный зал. Неудивительно, что при этом артист находится в прекрасной форме и вызывает восхищение своих фанатов. Недавно Костюшкин поделился фотографией, на которой показал необычный кадр с тренировки. На нем он использует колесо от трактора как тренажер. Следом за этим певец продемонстрировал результаты своих усилий после занятий спортом и выложил фотографию с голым торсом, которую многие оценили: «Вот это да, Стас! Тебе 46 или 26?», «Ну и тело! Произведение искусства», «Стас, если ради такой фигуры надо обниматься с тракторными колесами — я готов!». Читай также: Постаревшие звезды: Жуков и Костюшкин шокировали фанатов.
Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) 9 Апр 2018 в 12:47 PDT  Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) 14 Апр 2018 в 6:24 PDT
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