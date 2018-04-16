В Саратове судебные приставы зарегистрировали, а затем арестовали имущество алиментщика

По данным пресс-службы УФССП, исполнительное производство в отношении местного жителя было возбуждено в связи с неуплатой им алиментов. Мужчина долгое время не исполнял свои родительские обязанности и за 3 года накопил перед дочерью долг в 116 тысяч рублей.

«В рамках исполнительного производства судебным приставом было установлено, что у должника имеется ¼ доли незавершенного строительства в жилом доме. Однако согласно ответам регистрирующих органов строение за должником не числится», — говорится в сообщении.

Позже судебным приставом было направлено постановление о проведении государственной регистрации доли. В конечном итоге имущество было зарегистрировано за должником. После этого судебный пристав наложил арест на указанную долю.

«В случае, если мужчина и дальше будет уклоняться от погашения задолженности, имущество будет передано на оценку и реализовано», — заключили в пресс-службе надзорного ведомства.