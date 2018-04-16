Ещё
В Саратове судебные приставы зарегистрировали, а затем арестовали имущество алиментщика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

В Саратове судебные приставы зарегистрировали, а затем арестовали имущество алиментщика 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы УФССП, исполнительное производство в отношении местного жителя было возбуждено в связи с неуплатой им алиментов. Мужчина долгое время не исполнял свои родительские обязанности и за 3 года накопил перед дочерью долг в 116 тысяч рублей.
«В рамках исполнительного производства судебным приставом было установлено, что у должника имеется ¼ доли незавершенного строительства в жилом доме. Однако согласно ответам регистрирующих органов строение за должником не числится», — говорится в сообщении.
Позже судебным приставом было направлено постановление о проведении государственной регистрации доли. В конечном итоге имущество было зарегистрировано за должником. После этого судебный пристав наложил арест на указанную долю.
«В случае, если мужчина и дальше будет уклоняться от погашения задолженности, имущество будет передано на оценку и реализовано», — заключили в пресс-службе надзорного ведомства.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Не следует воспринимать Тулеева в политике как шахматиста, он, скорее, играет в шашки вслепую» На «Самара Арене» стартовала укладка газона Названы три кандидата на пост мэра Калининграда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки404
Трамп предъявил России новое обвинение165
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии146
Кобзон доставлен в больницу65
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение