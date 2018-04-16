На Южном Урале элиты делят «коммуналку»

На фронтах коммунальных сражений жарко

Конфликт между несколькими управляющими компаниями Миасса назревал ни один год, но за пределы города-курорта не выходил. Теперь же игроки коммунального рынка решили привлечь к своей проблеме внимание правоохранительных органов , депутатов и общественности. Накануне директор управляющей компании «ТехКом» Вячеслав Азанов обратился с просьбой о помощи к депутату Госдумы от ЛДПР Виталию Пашину , написал заявление в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию на действия руководства конкурентов — компании «ЖилКом».

«Недавно мы получили уведомление, что очередной дом по решению собственников жилья передан компании «ЖилКом». Поводом послужило то, что в Госжилинспекцию они предоставили протокол собрания собственников жилья, которые якобы приняли решение о переходе от нас к ним, — рассказал «ФедералПресс» директор УК «ТехКом» Вячеслав Азанов. — Мы поговорили со старшей по дому, жильцами — они говорят, что никакого собрания не было, и менять управляющую компанию никто в их доме не собирался. Оказалось, что еще с несколькими компаниями произошло то же самое. Мы снова провели собрание, все подписали протокол в пользу «ТехКома», но этого заявления в ГЖИ у нас не приняли. Складывается впечатление, что Госжилинспекция с некоторыми компаниями заодно».

С аналогичными жалобами во все возможные инстанции обращаются и руководители иных миасских «управляек». Так, вместе с «ТехКомом» противостоит новому игроку рынка УК «Развитие». Они упускают дом номер 35 по улице Лихачёва.

Конкуренция чистой воды

В УК «ЖилКом», между тем, утверждают, что чисты перед законом, и никаких протоколов не подделывали.

«Мы никогда такими вещами не занимались, как предоставление подложных протоколов, договоров или подобных документов. Госжилинспекция не приняла бы документы, которые проверку не прошли. Если тот или иной дом внесен в нашу лицензию, то там все нормально. Ситуации были противоположные. Мы были в судах, когда жители пытались уйти от той же компании «ТехКом», и выяснялось, что расписывались люди, которые умерли за три месяца до голосования, или протоколы подписывались не собственниками. Со стороны жителей и Госжилинспекции к нам вопросов и претензий не было. При личной встречи конкуренты пытаются нас обвинять, но никаких официальных заявлений в наш адрес нет», — прокомментировал позицию компании главный инженер УК «ЖилКом» Дмитрий Сиваков.

По словам представителя «ЖилКома», компания в ходе своего развития действительно наращивает количество обслуживаемых домов. Некоторые жильцы приходят от других «управляек», что провоцирует обострение отношений на рынке.

Вячеслав Азанов также подтверждает: личные стычки между руководством компаний то и дело возникают. По словам директора «ТехКома», ему ни раз намекали на наличие у конкурентов покровительства в местной администрации и совете депутатов. Отметим, директор «ЖилКома», Максим Даниленко является членом Челябинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах», входит в состав миасской общественной палаты, депутатом не является.

Эхо элитных войн

Именно Миасс уполномоченный по ЖКХ Челябинской области Анатолий Вершинин наказывает в числе городов, где в последний год наиболее сильно обострились коммунальные войны.

«Такая ситуация характерна для всех крупных городов региона. В 2000-ых годах и до 2013-го подделка подписей в протоколах носила массовый характер, процентов 70 решений о смене управляющих компаний были подложными. В этом году вступили в силу изменения законодательства, что все оригиналы или заверенные копии протоколов должны сдаваться в Госжилинспекцию и там храниться. Сейчас сторона, которая сомневается в законности процедуры, может писать заявление в суд, чтобы определить подлинность подписей, а потом в полицию для возбуждения уголовного дела, если есть подделка документов.

Это выгодный бизнес. В Миассе наблюдается обострение конкуренции, поскольку есть высокая межэлитная борьба, в том числе и в сфере коммунальных услуг», — считает Анатолий Вершинин.

По словам коммунального омбудсмена, некоторые управляющие компании до сих пор используют методы «двухтысячных» в целях расширения своего бизнеса. Составить и подписать протокол голосования проще, чем провести настоящее собрание. Уберечь от этого может активная позиция жильцов, которые должны контролировать все, что происходит с их домом и деньгами, которые они платят «управляйкам». Кроме того, законодательство будет и впредь ужесточаться по отношению к недобросовестным конкурентам-коммунальщикам.

Отметим, по словам Вячеслава Азанова, недавно ему удалось победить в борьбе за один из домов. Так, суд встал на его сторону и вернул право управления домом номер 25 по улице Лихачёва. «Пусть правоохранительные органы проверят все документы, все протоколы — и нашей компании, и конкурентов, и те, что отданы в Госжилинспекцию!» — требует Азанов.