В выборгский изолятор пытались перебросить духи Christian Dior и столовый прибор 

Через стену выборгского следственного изолятора пытались перебросить нетипичные для ситуации предметы: импортные духи от Dior и столовые приборы
Около 04:00 15 апреля под стенами следственного изолятора № 3 в Выборге был замечен человек с рюкзаком. Когда он понял, что его заметили, мужчина выкинул рюкзак и убежал.
В рюкзаке лежали дрожжи, кухонный и столовый ножи, а также духи Christian Dior и три мобильных телефона марок Samsung, Alcatel и I-Mobile.
Кому именно предназначалась посылка предстоит выяснить полиции.