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В выборгский изолятор пытались перебросить духи Christian Dior и столовый прибор
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В выборгский изолятор пытались перебросить духи Christian Dior и столовый прибор 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Через стену выборгского следственного изолятора пытались перебросить нетипичные для ситуации предметы: импортные духи от Dior и столовые приборы
Около 04:00 15 апреля под стенами следственного изолятора № 3 в Выборге был замечен человек с рюкзаком. Когда он понял, что его заметили, мужчина выкинул рюкзак и убежал.
В рюкзаке лежали дрожжи, кухонный и столовый ножи, а также духи Christian Dior и три мобильных телефона марок Samsung, Alcatel и I-Mobile.
Кому именно предназначалась посылка предстоит выяснить полиции.
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