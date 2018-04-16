В выборгский изолятор пытались перебросить духи Christian Dior и столовый прибор

Через стену выборгского следственного изолятора пытались перебросить нетипичные для ситуации предметы: импортные духи от Dior и столовые приборы

Около 04:00 15 апреля под стенами следственного изолятора № 3 в Выборге был замечен человек с рюкзаком. Когда он понял, что его заметили, мужчина выкинул рюкзак и убежал.

В рюкзаке лежали дрожжи, кухонный и столовый ножи, а также духи Christian Dior и три мобильных телефона марок Samsung, Alcatel и I-Mobile.

Кому именно предназначалась посылка предстоит выяснить полиции.