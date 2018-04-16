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В сети посочувствовали резво танцующим кавказцам
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В сети посочувствовали резво танцующим кавказцам 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пользователей Reddit заворожили кавказцы, репетирующие национальный танец. Посетители портала отметили, что движения танцоров смотрятся невероятно, однако признались, что не хотели бы иметь таких соседей.
Гифку с танцующими кавказцами выложил один из пользователей Reddit.
Мастерство танцоров вызвало восхищение у пользователей. «Это было гениально», — пишут юзеры, называя быстрый танец с вращениями «фантастикой». «Как, черт возьми, у них не кружится голова? Я делаю это в четыре раза медленнее, и меня все равно тошнит после этого», — сетует grobertfox.
Танцоров пожалели, предположив, что ребристый пол, по которому они прокатываются коленями, доставляет им немало боли. «Этот пол выглядит, как терка для сыра», — заметил honeycrunchoil. «Больше похоже на терку для колен!» — отметил CaptainSwift11.
«Так вот, чем занимаются мои соседи наверху в два часа ночи», — предположил TooShiftyForYou. «И вот почему я сейчас живу только в таунхаусах», — отвечают ему.
Посетители ресурса нашли оригинал видео, которое превратили в гифку и залили на Imgur и Reddit. Оказалось, что с поразительной скоростью крутящиеся танцоры — артисты грузинского национального балета «Сухишвили».
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