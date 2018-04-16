Преображенцы показали свою грамотность на «Тотальном диктанте» 

В акции участвовали Российская библиотека для молодежи и Шолоховская библиотека.
Это — уже пятнадцатый «Тотальный диктант». Его пишут по всей России и даже в других странах. Преображенцы писали диктант в двух библиотеках в Центральной библиотеке №70 им. М. А. Шолохова и Российской государственной библиотеке для молодежи. Обе библиотеки уже давно стали площадками для этой образовательной акции. Например, в Шолоховской библиотеке диктант пишут уже третий раз подряд.
Тотальный диктант пишут по всей стране и даже в некоторых других странах с 2004 года. Первые диктанты проводились на основе классики, но сейчас это тексты современных писателей. В этом году текст для диктанта, разбитый на части для разных часовых поясов, написала российская писательница, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина.