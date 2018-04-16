Преображенцы показали свою грамотность на «Тотальном диктанте»

В акции участвовали Российская библиотека для молодежи и Шолоховская библиотека.

Это — уже пятнадцатый «Тотальный диктант». Его пишут по всей России и даже в других странах. Преображенцы писали диктант в двух библиотеках в Центральной библиотеке №70 им. М. А. Шолохова и Российской государственной библиотеке для молодежи. Обе библиотеки уже давно стали площадками для этой образовательной акции. Например, в Шолоховской библиотеке диктант пишут уже третий раз подряд.