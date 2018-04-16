Верховный суд придумал, как наказывать плохих судебных представителей

Верховный суд РФ готов смягчить требования к профессиональному судебному представительству, которые содержатся в его законопроекте о процессуальной реформе. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ, секретарь Пленума ВС РФ Виктор Момотов, выступая на Юридическом форуме в Москве.

Законопроектом, который подготовлен к рассмотрению Госдумой в первом чтении (подробнее читайте на Legal.Report здесь) вводится требования об обязательном наличии у судебного представителя высшего юридического образования. По словам Момотова, критики этой инициативы обычно указывают, что ее реализация одновременно во всех видах судопроизводства и во всех судебных инстанциях является преждевременной.

Верховный суд готов рассмотреть возможность «поэтапной профессионализации судебного представительства». Как считает глава Совета судей, начать необходимо с введения профессионального представительства в судах кассационной инстанции. «Кассационный суд — это суд права, а не факта, — отметил Момотов, — здесь обсуждаются не обстоятельства дела, а исключительно правовые позиции сторон, проверяется правильность толкования и применения норм права. Поэтому эффективное кассационное судопроизводство в любом случае должно проводиться при участии профессиональных юристов».

Верховный суд также считает, что обязательное высшее юридическое образование — лишь первый шаг на пути профессионализации судебного представительства. «В перспективе судебные представители должны сформировать единую профессиональную корпорацию, которая будет иметь возможность привлекать их к дисциплинарной ответственности за нарушение этических норм и за иные недобросовестные действия, нарушающие права граждан и публичные интересы», — заявил Момотов.