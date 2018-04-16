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Космический утренник прошел в одной из библиотек района Кузьминки
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Космический утренник прошел в одной из библиотек района Кузьминки 

Управа района Кузьминки 37 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
На большом космическом утреннике «Долетим мы до самого солнца» юные посетители библиотеки № 112 района Кузьминки узнали о непреходящем значении первого 108-минутного полета космонавта № 1 планеты Земля Юрия Гагарина.
Ребята также познакомились другими представителями первого отряда космонавтов: Валентиной Терешковой, Германом Титовым и Алексеем Леоновым.
«Веселые состязания не только развлекли детей, но и обязали мыслить логически, нестандартно, с выдумкой и фантазией, как и подобает будущим покорителям межзвездных пространств», — сообщается на сайте Централизованной библиотечной системы ЮВАО. (вт)
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