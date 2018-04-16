Сотрудники Amazon пожаловались, что не могут пить и ходить в туалет во время работы из-за боязни наказания

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Сотрудники Amazon , работающие на складах компании, стараются как можно реже брать перерыв в течение рабочего дня, потому что боятся санкций со стороны руководства. Об этом пишет Business Insider.

По словам Джеймса Блэверта, который работал на складе в английском графстве Стаффордшир, рабочие использовали бутылки, чтобы не терять время на поход в уборную. «Тем, кто работал наверху, нужно было спуститься на четыре этажа вниз по лестнице, чтобы попасть в туалет. Люди просто использовали бутылки, потому что их постоянно запугивали дисциплиной и они не хотели потерять работу», — рассказал он.

Издание отмечает, что навыки складских рабочих Amazon широко известны: компания открыто рассказывала о том, что для сотрудников установлены жесткие рамки, в которые они обязаны укладываться. Опрос профсоюзной организации Organise среди рабочих Amazon показал, что почти три четверти сотрудников боятся отлучиться даже на несколько минут.

«Показатели, которых необходимо достичь, резко выросли. Я не пью воду на работе, потому что у меня нет времени сходить в туалет», — рассказал один из сотрудников на условиях анонимности. Еще один сотрудник добавил, что он обязан упаковывать два товара в минуту. По его словам, он работает со специальным сканером, который фиксирует количество упаковок и напоминает о том, сколько товаров осталось упаковать для достижения цели.

Другие сотрудники пожаловались, что им не позволяют отдохнуть или взять полноценный больничный, когда они больны. По словам одного из рабочих, он почувствовал резкую боль в животе во время рабочей смены и прошел обследование у врача. Несмотря на подписанный врачом больничный лист, менеджер вынес ему предупреждение.

В Amazon прокомментировали результаты опроса. «Amazon гарантирует всем своим сотрудникам свободный доступ к туалетам, которые находятся в нескольких минутах ходьбы от места, где они работают. Amazon обеспечивает безопасность и комфорт на рабочем месте для тысяч людей в Великобритании , предоставляя им все преимущества с первого дня работы», — сообщили представители компании.

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Ранее Amazon запустила программу поощрения под названием «Предложение» (The Offer), в рамках которой некоторым сотрудникам предложат покинуть компанию. Программа затронет работников складов и центров обслуживания клиентов в США . Тем, кто согласится уволиться, Amazon выплатит компенсацию, размер которой будет зависеть от трудового стажа. Сотрудники, проработавшие в компании дольше остальных, смогут получить до $5000.

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