Пассажиры самолетов смогут использовать скоростной Wi-Fi

Новые частоты спутниковой связи разрешат на всех видах транспорта, но это особенно важно для авиакомпаний. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделит частоты 19,7-20,2 и 29,5-30 ГГц для связи в направлении земли и космоса соответственно — говоря официальным языком, «неопределенному кругу лиц». Таким образом, не потребуются лицензии и допуски.

Наличие Wi-Fi на борту — не новость: «Люфтганза» ввела эту услугу еще в 2004 году. Когда-то даже сотовые телефоны заставляли отключать, сейчас же требование осталось при взлете и посадке, да и то в качестве перестраховки. Проблема не в том, что в самолете нет интернета для смартфона или планшета, а в скорости и стоимости связи.

Пользователи привыкли к безлимитному и быстрому трафику дома, поэтому и высоко в небе установленные программы продолжат обновляться, а облачные хранилища — синхронизироваться. Пассажир же привычно захочет просмотреть YouTube и Instagram, отправить аудио— или видеосообщение через мессенджер. Пользователи не могут отключить такие «пожиратели трафика», даже осознавая, что это было бы целесообразно. Производители смартфонов ограничиваются настройкой «обновлять только через Wi-Fi», который в самолете есть — медленный и дорогой. Стоимость 50 Мб трафика в среднем по рынку составляет 12-15 долларов. Для современного интернета, переполненного качественными фото и видео, это ничто. Авиакомпании, рекламируя услугу, раздают льготные карточки, которые не позволяют даже полностью загрузить почту.

Существуют два основных способа организации Wi-Fi для самолета. Первый — «воздух — земля»: установлены вышки связи (часто используют уже готовые, от сотовых операторов), антенны направлены вверх. Самолет оборудован антенной снизу и модемом. Система работает только там, где установлены базовые станции, то есть на суше — и то не везде. Так как полеты над океанами занимают много часов, соединения там не будет. Второй вариант — спутник-ретранслятор на геостационарной орбите, через который осуществляется связь между самолетом и наземной базой. Этот метод работает везде, но владельцы спутников оценивают свои услуги недешево.

ФСО. Вариант, рассматриваемый ГКРЧ, также основан на спутниковой связи, но централизован: разработана станция сопряжения российского оператора связи. Раздача Wi-Fi — исключительно во время полета, для чего-либо еще система использоваться не будет. В дальнейшем возможно подключение иностранных спутников, но только после согласования с Минкомсвязи , а также с Минобороны

Сейчас связь через геостационарные спутники разрешена на частоте 10,7–18,0 ГГц (Ku-диапазон), перегруженной значительным количеством устройств. Новые же частоты (Ka-диапазон) свободны и позволяют увеличить скорость передачи информации и, соответственно, себестоимость услуги. Руководитель спутникового оператора AltegroSky С. Пехтерев указал на рост скорости в несколько раз — до 20-30 Мбит/с на прием и три-шесть Мбит/с на передачу, что уже достаточно комфортно. ​Снижение стоимости позволяет распространить Wi-Fi не только на дальнемагистральные рейсы, но и на региональные.

Спутниковый интернет уже используют или собираются применять 72 авиакомпании в мире, в 2017 году к Сети подключили 2,9 тысячи пассажирских самолетов. У новой технологии — явно хорошие перспективы.