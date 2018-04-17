В Индии начался суд по делу об изнасиловании в храме и убийстве девочки из племени кочевников-мусульман

Суд индийского штата Джамму и Кашмир начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного по факту зверской расправы над малолетним ребенком из кочевого мусульманского племени. Девочку накачали наркотиками, похитили и несколько дней насиловали в святой обители, а потом убили. По одной из версий, мотивом расправы, которая привела к волне протестов, была религиозная и этническая ненависть.

На скамье подсудимых оказались восемь человек, в том числе бывший чиновник и двое полицейских, пишет

The Guardian . Предполагается, что отставной госслужащий Санджи Рам является главарем банды насильников, а стражи порядка были подкуплены и пытались спустить расследование тяжкого преступления на тормозах.

Установлено, что жертвой насильников стала 8-летняя девочка из племени кочевников-мусульман, которые обитают в Катхуа (Джамму). В январе 2018 года малышку накачали сильнодействующими препаратами и похитили, а затем неделю держали в храме, подвергая групповым изнасилованиям. После этого потерпевшая была убита: ее придушили и забили камнем.

На первом судебном заседании адвокат подсудимых Анкур Шарма заявил, что они не признают себя виновными и просят проверить их на полиграфе, пишет

Жестокая расправа над маленькой девочкой вызвала широкий общественный резонанс в Индии . Последние несколько дней по всей стране проходили акции протеста. Они начались после того, как всплыли предполагаемые мотивы жуткого преступления. Как выяснилось, это был план по выдавливанию кочевников-мусульман из округа Катхуа (Джамму), который преимущественно населен индуистами. При этом в масштабах всего штата Джамму и Кашмир две трети населения являются мусульманами.

Народный гнев обратился и на правящую партию индуистов-националистов «Бхаратия джаната» (BJP), члены которой приняли участие в митинге, организованном в поддержку арестованных за изнасилование. В итоге два члена BJP, занимавшие министерские посты в регионе, были вынуждены подать в отставку.

Отметим также, что суд начался в очень напряженной обстановке. По словам адвоката семьи погибшей Дипики Сингх Рават, ей угрожают изнасилованием и убийством. Женщина попросила перенести слушания в другой штат. Судья пока лишь согласился перенести слушания на 28 апреля.

На этой неделе премьер-министр Индии и лидер BJP Нареендра Дамодардас Моди получил письмо с упреками, которое подписали 50 бывших чиновников. Они подвергли критике власти за политику, которая попустительствует насильникам. «Скотство и варварство, выраженные в изнасиловании восьмилетней девочки, продемонстрировали всю глубину нашего нравственного упадка», — подчеркнули критики.

Между тем 17 апреля стало известно о еще одном циничном изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. На этот раз 18-летний злоумышленник расправился с потерпевшей в штате Уттар-Прадеш во время свадебного торжества, пока родители девочки поздравляли молодоженов. После убийства педофил, который был сильно пьян, даже не смог скрыться. Его нашли лежащим возле трупа задушенной школьницы, передает

Напомним, похожий резонанс и политический кризис вызвало групповое

изнасилование

и убийство студентки Джоти Сингх. 16 декабря 2012 года в южной части столицы Индии 23-летняя девушка, учившаяся на физиотерапевта, ходила вместе со своим возлюбленным в кинотеатр. После завершения фильма 28-летний мужчина и его спутница, добираясь домой, сели в частный автобус, водитель и кондуктор которого предложили подвезти их. В салоне находились еще несколько мужчин, которых потерпевшие приняли за пассажиров.

Однако через 10 минут после начала поездки нетрезвые мужчины, оказавшиеся знакомыми водителя, начали говорить непристойности студентке-медику, а затем избили ее спутника железными прутьями, когда тот попытался вмешаться. Пока двое злоумышленников держали потерпевшего, остальные поочередно насиловали пассажирку.

После надругательства преступники избавились от потерпевших, выкинув их из автобуса прямо во время движения. При падении на землю потерпевшие получили серьезные травмы. Больше всего пострадала девушка, которую водитель пытался раздавить своим автобусом. Джоти Сингх доставили в больницу в критическом состоянии. Позднее девушку перевели в клинику в Сингапуре , где она скончалась 29 декабря 2012 года от повреждения внутренних органов.

После этого случая в Индии ужесточили законы, направленные против насилия. Из шести соучастников изнасилования студентки в автобусе четверо были

приговорены к казни. Еще один насильник повесился после ареста, а подростку назначили максимальное для его возраста наказание в виде трех лет лишения свободы.

Однако страшные преступления продолжают происходить в разных точках страны, которую ранее называли

наиболее опасной

для женщин. В 2016 году, согласно статистике Национального бюро учета преступлений, было зарегистрировано 19 765 изнасилований детей. При этом годом раньше произошло лишь 10 854 таких преступления. Впрочем, почти двукратный рост количества зарегистрированных случаев педофилии можно объяснить не только активизацией насильников, но и ростом решимости общества бороться с этим видом преступлений, которые становится сложнее скрывать.