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Более 500 заявок на патент по блокчейну подано в США, выдано 68 патентов
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Более 500 заявок на патент по блокчейну подано в США, выдано 68 патентов 

Прайм 42 минуты назад
В США за все время и на момент к началу апреля было подано 545 заявок, связанных с технологией блокчейн, особенно активны банковско-платежные структуры, патент был выдан в 68 случаев, рассказала президент компании Patent Hatchery Надежда Рейнгард.
"На сегодняшний день в США уже подана 191 заявка на торговую марку с использованием слова «блокчейн». И тенденция такова, что одобрение получает меньшая часть из поданных заявок. Заявок на технологию блокчейн в США подано 545, и 68 патентов уже выдано", — сказала она, выступая на международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
По ее словам, большинство заявителей патентуют внутреннюю структуру, по которой работает блокчейн. А в лидерах по числу заявок на сегодняшний день находятся банк Bank of America, платежная система Mastercard и компания IBM. «Банки думают, что эта технология будет использоваться, это будет часть банковской системы. Другие компании — защищают свои интересы», — добавила Рейнгард.
Технология блокчейн (blockchain), основанная на системе организации распределенной базы данных, не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина.
По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
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