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«Транспортная дирекция» рассказала о критериях аккредитации такси на ЧМ-2018
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«Транспортная дирекция» рассказала о критериях аккредитации такси на ЧМ-2018 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков рассказал журналистам о критериях отбора таксомоторных компаний для аккредитации на работу во время Чемпионата мира по футболу-2018.
«При аккредитации таксомоторных компаний ценовой вопрос ставится во главу угла. Цены не должны расти. Естественно, в пиковые загрузки поездка будет чуть дороже, но цена не будет (слишком сильно. — RNS) расти», — сказал он.
Поляков отметил, что дирекция будет заключать соглашения с агрегаторами такси, которые будут работать с аккредитованными компаниями.
«Мы будем заключать договора с агрегаторами, через которые будет видно, какая машина куда и за сколько вас повезет», — заявил глава дирекции.
По его словам, эти агрегаторы будут рекомендованы приезжающим на ЧМ-2018 болельщикам.
Аккредитация даст таксомоторным компаниям ряд привилегий, среди которых — право на подъезд такси к стадионам. Аккредитацией занимаются муниципальные власти регионов.
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