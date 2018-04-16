«Транспортная дирекция» рассказала о критериях аккредитации такси на ЧМ-2018

Генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков рассказал журналистам о критериях отбора таксомоторных компаний для аккредитации на работу во время Чемпионата мира по футболу-2018.

«При аккредитации таксомоторных компаний ценовой вопрос ставится во главу угла. Цены не должны расти. Естественно, в пиковые загрузки поездка будет чуть дороже, но цена не будет (слишком сильно. — RNS) расти», — сказал он.

Поляков отметил, что дирекция будет заключать соглашения с агрегаторами такси, которые будут работать с аккредитованными компаниями.

«Мы будем заключать договора с агрегаторами, через которые будет видно, какая машина куда и за сколько вас повезет», — заявил глава дирекции.

По его словам, эти агрегаторы будут рекомендованы приезжающим на ЧМ-2018 болельщикам.

Аккредитация даст таксомоторным компаниям ряд привилегий, среди которых — право на подъезд такси к стадионам. Аккредитацией занимаются муниципальные власти регионов.