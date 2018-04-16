«Транспортная дирекция» рассказала о бесплатных поездах к ЧМ-2018 

Генеральный директор «Транспортной дирекции — 2018» Кирилл Поляков рассказал о бесплатных поездах к ЧМ-2018 для болельщиков, которыми можно будет воспользоваться с 12 июня по 16 июля 2018 года.
«Бесплатный проезд будет осуществляться как поездами, так и внутри городов на местном общественном транспорте, от аэропортов и вокзалов до основных мест притяжения, фан-зон и стадионов», — рассказал Кирилл Поляков на пресс-конференции в ТАСС, сообщает корреспондент «СП».
Последней новостью о поездах к ЧМ-2018 стало известие о введении 11 промежуточных остановок для 495 дополнительных поездов (Москва Курская, Туапсе Пассажирская, Краснодар 1, Ростов Главный, Тверь, Владимир, Казань-2 (Восстание), Рузаевка, Казань, Нижний Новгород Московский, Саратов 1 Пассажирский). Это стало реакцией на большое количество просьб болельщиков.
«Провели большую работу с РЖД, и теперь доступно бронирование и с промежуточных остановок. На всем пути будут применяться усиленные меры безопасности, это один из основных вопросов, чтобы болельщики могли спокойно получать удовольствие от ЧМ-2018», — рассказал гендиректор «Транспортной дирекции — 2018».
Как сообщалось, Парк футбола чемпионата мира 2018 открылся в конце марта в Сочи и за два с половиной месяца посетит 11 городов-организаторов турнира.
Справка «СП»
АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 в Российской Федерации» заключила контракт с АО «Федеральная пассажирская компания» на аренду подвижного состава. Средства на аренду подвижного состава были выделены из федерального бюджета Министерством транспорта Российской Федерации в рамках Государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства от 20 декабря 2017 года №1596. На сайте «Транспортной дирекции — 2018» сообщается, что было арендовано 728 поездов общей вместимостью 440 650 мест. Будет использоваться современный комфортабельный подвижной состав: одноэтажные и двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж». На сайте можно узнать, как оформить билет на бесплатный поезд.
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