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Необорудованным системой ГЛОННАСС автобусам на время ЧМ-2018 ограничат въезд в города-участники турнира
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Необорудованным системой ГЛОННАСС автобусам на время ЧМ-2018 ограничат въезд в города-участники турнира 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков.
«Во исполнение указа президента у нас с 1 июня по 17 июля будет ограничен на территории Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи, а с по 30 июня — Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск заезд автобусов без системы ГЛОННАСС. Только автобусы, оснащенные системой ГЛОНАСС и зарегистрированные на сайте транспортной дирекции, смогут выезжать в эти города», — сказал К. Поляков.
По его словам, это связано с необходимостью обеспечить безопасность во время проведения ЧМ-2018.
«Это делается для того, чтобы силы безопасности понимали как добираются болельщики в города организаторы на автобусах во ремя Чемпионата мира.. Нами разработан специальный информационный ресурс, запустили call-центр, который отвечает на вопросы представителей транспортных компаний о том, как организовать эту работу. Владельцам автобусов необходимо будет направлять уведомления через этот ресурс с данными о планируемых поездках, с указанием места, времени, маршрута следования автобуса и уведомление о каждой поездки должно подаваться не позднее, чем за 48 часов», — пояснил К. Поляков.
Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов — на — Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
Агентство «Москва»: последние новости
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