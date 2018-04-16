Необорудованным системой ГЛОННАСС автобусам на время ЧМ-2018 ограничат въезд в города-участники турнира

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков

Санкт-Петербурга и Екатеринбург, Калининград и «Во исполнение указа президента у нас с 1 июня по 17 июля будет ограничен на территории Казани Москвы , Нижнего Новгорода, Ростова, Самары Сочи , а с по 30 июня — Волгоград Саранск заезд автобусов без системы ГЛОННАСС. Только автобусы, оснащенные системой ГЛОНАСС и зарегистрированные на сайте транспортной дирекции, смогут выезжать в эти города», — сказал К. Поляков.

По его словам, это связано с необходимостью обеспечить безопасность во время проведения ЧМ-2018.

«Это делается для того, чтобы силы безопасности понимали как добираются болельщики в города организаторы на автобусах во ремя Чемпионата мира.. Нами разработан специальный информационный ресурс, запустили call-центр, который отвечает на вопросы представителей транспортных компаний о том, как организовать эту работу. Владельцам автобусов необходимо будет направлять уведомления через этот ресурс с данными о планируемых поездках, с указанием места, времени, маршрута следования автобуса и уведомление о каждой поездки должно подаваться не позднее, чем за 48 часов», — пояснил К. Поляков.