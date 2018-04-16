С начала года контейнерооборот портов РФ вырос на 12,6% до 1,2 млн TEU

Перевалка импортных контейнеров за отчетный период составила 527,2 тыс. TEU, что выше уровня прошлого года на 14,6%. Экспортных контейнеров перевалено на 12,9% больше или 501,6 тыс. TEU. Каботаж вырос на 7,9% до 156,54 тыс. TEU, а транзит — сократился на 11,2% до 13,52 тыс. TEU. Рефрижераторных контейнеров перевалено 137,24 тыс. TEU (+20,3%). Отметим, что наиболее высокую динамику демонстрируют порты Азово-Черноморского бассейна — рост 25,6% до 227,81 тыс. TEU. Показатели других гаваней растут более умеренными темпами. Так, порты российской Балтики увеличили перевалку контейнеров на 7,8% до 577,6 тыс. TEU, контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна вырос на 14% до 357,63 тыс. TEU, Арктического — на 6% до 35,1 тыс. TEU. В свою очередь, порты Каспийского бассейна напротив сократили перевалку контейнеров на 11,8% до 652 TEU, хотя прошлый год был в этом регионе успешным.