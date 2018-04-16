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Правительство ужесточило требование по госконтрактам к банкам
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Правительство ужесточило требование по госконтрактам к банкам 

Российская Газета 42 минуты назад
Для привлечения к исполнению госконтрактов банки должны будут обладать не менее 300 миллионами рублей капитала и минимально необходимым рейтингом.
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил требования для банков, участвующих в исполнении государственных контрактов. «Их надежность не должна вызывать никаких сомнений, поскольку система государственных закупок очень значима для страны и должна находиться под контролем», — подчеркнул он на совещании со своими заместителями.
Правительство вводит два обязательных требования. Во-первых, кредитное учреждение должно располагать собственными средствами в размере не менее 300 миллионов рублей. Во-вторых, иметь соответствующий рейтинг: не ниже уровня BB— (RU) по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня ruВВ— по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство „Эксперт РА“.
По состоянию на начало марта, этим критериям соответствовали около 130 банков. Но до 1 января 2020 года кабинет сохранится переходный период, чтобы банки с более низким рейтингом могли его улучшить. До этого времени будет действовать требования к рейтингу B— (RU) и ruB — соответственно.
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