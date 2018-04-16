Профилактика и противодействие. Радикалы не смогли выехать с Ямала

На Ямале девять государственных программ дополнили мероприятиями по профилактике и противодействию идеологии терроризма. Так, в планы образовательных организаций включили дополнительную программу «Гражданское население в противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма». Об этом сегодня, 16 апреля, руководитель аппарата антитеррористической комиссии ЯНАО Ринат Садретдинов сообщил журналистам.

«В эту работу активно вовлечены представители общественных и религиозных организаций. Последние результаты мониторинга межнациональной толерантности среди обучающихся школ показали, что ярких проявлений экстремизма нет», — отметил он.

Также осуществляется контроль за размещением в средствах массовой информации и интернете материалов экстремистского характера. За весь период комплексного плана в правоохранительные органы направили более 600 материалов с признаками экстремистской пропаганды. Удалось пресечь попытки радикалов выехать с территории автономного округа в другие страны, склонено к отказу от противоправной деятельности более 100 человек.

«Эта работа в дальнейшем нами совершенствуется и будет продолжена», — отметил Ринат Садретдинов.

Комплексный план противодействия идеологии терроризма на Ямале действует с 2013 года. На его реализацию за весь период израсходовали более 30 миллионов рублей. Более двухсот муниципальных служащих прошли обучение по этому направлению деятельности.