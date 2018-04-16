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20 миллионов рублей выделено на ремонт тротуаров в Вологде
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20 миллионов рублей выделено на ремонт тротуаров в Вологде 

Вологда.рф 42 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Такая сумма будет направлена из городского бюджета на обновление тротуаров в этом году. Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации объявят в ближайшее время. Адресный список из 20 территорий назвал сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов. В него вошли наиболее проблемные участки тротуаров в разных микрорайонах города.
Сейчас готовится документация для аукциона: на торги выставят единый лот. По результатам определится одна подрядная организация-победитель.
При составлении списка на ремонт тротуаров городские власти руководствовались предложениями ТОСов. Остальные территории войдут в план ремонта на следующий год.
Адресный план ремонта тротуаров в 2018 году.
1. Тротуар по ул. Пригородной от ул. Московской до д. № 10 по ул. Пригородной.
2. Тротуар по ул. Молодежной от ул. Можайского до ул. Преминина.
3. Тротуар по ул. Колхозной на участке от ул. Строителей до ул. Алексинской.
4. Тротуар от д. № 47 по ул. Колхозной до д. № 10 по ул. Строителей.
5. Тротуар по ул. Воркутинской.
6. Тротуар по ул. Судоремонтной от ул. Разина до «Флагмана», ул. Машиностроительная, 26.
7. Тротуар по ул. Ильюшина, 8-10.
8. Тротуар по ул. Ленина от д. № 13 до перекрестка с ул. Емельянова (с. Молочное).
9. Тротуар по ул. Рыбной вдоль гаражного кооператива ГСК «Станкостроитель» до ул. Луначарского.
10. Тротуар по ул. Мелиораторов по пешеходной дорожке к ул. Строителей 10.
11. Тротуар по ул. Кирова (лицей № 32) нечетная сторона от ул. Авксентьевского до ул. Мальцева.
12. Тротуар по ул. Профсоюзной от Центрального пер. до МКД № 23 по ул. Профсоюзной.
13. Тротуар по ул. Горького от ул. Добролюбова до ул. Самойло (нечетная сторона).
14. Тротуар по ул. Пугачева, 89 до ул. Канифольной.
15. Тротуар по ул. Благовещенской 30 от ул. Мальцева до д № 24.
16. Тротуар по ул. Клубова от остановки «Западная» до здания ФГБОУВО (университет имени О. Е. Кутафина).
17. Тротуар по ул. Клубова от здания ФГБОУВО до ост. «Школа».
18. Тротуар по ул. Псковской от ул. Ленинградской до ул. Возрождения (четная сторона).
19. Тротуар по ул. Комсомольской от Набережной 6-й Армии до д. № 3 по ул. Комсомольской.
20. Тротуар по ул. Мелиораторов вдоль д/с № 7.
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