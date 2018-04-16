Орловской области диких животных накормят таблетками от бешенства

На минувшей неделе в администрации Орловской области состоялось заседание комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия региона по особо опасным и карантинным болезням животных.

По информации регионального Россельхознадзора, одним из основных вопросов стала эпизоотическая ситуация по бешенству животных на территории региона.

Всего с начала года в регионе установлено 30 случаев бешенства. На встрече было отмечено, что в регионе складывается критическая ситуация с заболеваемостью опасным вирусом. Показатель за 4 месяца этого года достиг уровня 2017 года.

Россельхознадзоре отметили, что в регионе доминирует эпизоотия природного типа. Это подтверждает анализ географии вспышек бешенства в разрезе районов Орловской области. По итогам 2017-2018 гг. неблагополучными по бешенству являются 14 районов области. Наибольшее количество случаев бешенства животных зафиксировано в Покровском, Урицком и Свердловском районах области, в границах охотхозяйств или на прилегающих к ним территориях.

Итогом заседания было решено всем службам и ведомствам проводить разъяснительную работу через СМИ (в виде информационных писем, сходов граждан и т.д.) о мерах профилактики по недопущению заноса и распространения бешенства и масштабах возможного ущерба.

Управлению ветеринарии Орловской области усилить контроль за вакцинацией против бешенства домашних и сельскохозяйственных восприимчивых животных, иммунизацией ветеринарных специалистов.

Управлению экологической безопасности и природопользования региона активизировать деятельность по регулированию численности диких хищных животных и проведению мониторинга эпизоотической ситуации по бешенству среди диких плотоядных.

Также, на основании анализа географии распространения бешенства, в разрезе сопредельности территорий охотничьих угодий и эпизоотических очагов (как среди диких, так и среди домашних, сельскохозяйственных животных), принято решение о проведении оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства в ранее неблагополучных по бешенству районах области.