Ещё
Орловской области диких животных накормят таблетками от бешенства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орловской области диких животных накормят таблетками от бешенства 

РИА 57 41 минуту назад
Фото: РИА 57
На минувшей неделе в администрации Орловской области состоялось заседание комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия региона по особо опасным и карантинным болезням животных.
По информации регионального Россельхознадзора, одним из основных вопросов стала эпизоотическая ситуация по бешенству животных на территории региона.
Всего с начала года в регионе установлено 30 случаев бешенства. На встрече было отмечено, что в регионе складывается критическая ситуация с заболеваемостью опасным вирусом. Показатель за 4 месяца этого года достиг уровня 2017 года.
В Россельхознадзоре отметили, что в регионе доминирует эпизоотия природного типа. Это подтверждает анализ географии вспышек бешенства в разрезе районов Орловской области. По итогам 2017-2018 гг. неблагополучными по бешенству являются 14 районов области. Наибольшее количество случаев бешенства животных зафиксировано в Покровском, Урицком и Свердловском районах области, в границах охотхозяйств или на прилегающих к ним территориях.
Итогом заседания было решено всем службам и ведомствам проводить разъяснительную работу через СМИ (в виде информационных писем, сходов граждан и т.д.) о мерах профилактики по недопущению заноса и распространения бешенства и масштабах возможного ущерба.
Управлению ветеринарии Орловской области усилить контроль за вакцинацией против бешенства домашних и сельскохозяйственных восприимчивых животных, иммунизацией ветеринарных специалистов.
Управлению экологической безопасности и природопользования региона активизировать деятельность по регулированию численности диких хищных животных и проведению мониторинга эпизоотической ситуации по бешенству среди диких плотоядных.
Также, на основании анализа географии распространения бешенства, в разрезе сопредельности территорий охотничьих угодий и эпизоотических очагов (как среди диких, так и среди домашних, сельскохозяйственных животных), принято решение о проведении оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства в ранее неблагополучных по бешенству районах области.
Сообщение Орловской области диких животных накормят таблетками от бешенства появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Клычков запретил выдавать разрешения на строительство Депутаты согласовали перевод земли под завод ПВХ-покрытий Чиновники продолжают продавливать строительство завода ПВХ в Орле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии242
Центробанк поменял планы56
Россиянин уехал на дачу и пожалел27
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии299
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение