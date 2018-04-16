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Франция и Британия рассказали странам ЕС подробности об операции в Сирии
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Франция и Британия рассказали странам ЕС подробности об операции в Сирии 

РИА Новости 33 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вместе со своим британским коллегой Борисом Джонсоном проинформировал министров стран ЕС на встрече в понедельник в Люксембурге о деталях военной акции в Сирии.
"Этим утром я и мой британский коллега Борис Джонсон имели возможность изложить (на встрече глав МИД стран ЕС — ред.) суть и задачи операции, которую мы предприняли вместе с США против объектов, связанных с химоружием, в Сирии. ЕС и страны-участницы нас поддержали в этом стремлении предотвратить любое использование химоружия", — заявил журналистам Ле Дриан после переговоров.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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