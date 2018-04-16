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«Фирменная одежда ЧМ-2018 — за подписку»: в Instagram запустили фейковый аккаунт «Самара Арены»
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«Фирменная одежда ЧМ-2018 — за подписку»: в Instagram запустили фейковый аккаунт «Самара Арены» 

63.ru 39 минут назад
Фото: 63.ru
В Instagram появилась фейковая страница администрации «Самара Арены». Владельцы аккаунта якобы на правах организаторов турнира разыгрывают одежду с символикой чемпионата мира по футболу — 2018 в обмен за подписку.
Так выглядит фейковый аккаунт
— Для участия в конкурсе достаточно сделать скриншот, разместить его у себя в профиле и отметить аккаунт под публикацией. Первые 20 тысяч подписчиков получат бесплатно одежду ЧМ-2018, — сообщают владельцы аккаунта.
Сейчас на страничку в Instagram уже подписались 13 тысяч самарцев. Однако в департаменте информационной политики администрации Самарской области информацию о розыгрыше опровергли.
— Аккаунт не имеет никакого отношения к организаторам турнира. Страничка фейковая, — рассказал представитель областного правительства.
Аналогичная ситуация с лжеадминистрацией стадиона развернулась и на «Мордовия Арене».
— В социальных сетях появляются фейковые страницы, на которых якобы от имени администрации стадионов к ЧМ-2018 предлагаются призы за подписку. Будьте бдительны, — сообщили в генеральной подрядной организации «Спорт-Ин».
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