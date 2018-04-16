«Фирменная одежда ЧМ-2018 — за подписку»: в Instagram запустили фейковый аккаунт «Самара Арены»

В Instagram появилась фейковая страница администрации «Самара Арены». Владельцы аккаунта якобы на правах организаторов турнира разыгрывают одежду с символикой чемпионата мира по футболу — 2018 в обмен за подписку.

Так выглядит фейковый аккаунт

— Для участия в конкурсе достаточно сделать скриншот, разместить его у себя в профиле и отметить аккаунт под публикацией. Первые 20 тысяч подписчиков получат бесплатно одежду ЧМ-2018, — сообщают владельцы аккаунта.

Сейчас на страничку в Instagram уже подписались 13 тысяч самарцев. Однако в департаменте информационной политики администрации Самарской области информацию о розыгрыше опровергли.

— Аккаунт не имеет никакого отношения к организаторам турнира. Страничка фейковая, — рассказал представитель областного правительства.

Аналогичная ситуация с лжеадминистрацией стадиона развернулась и на «Мордовия Арене».

— В социальных сетях появляются фейковые страницы, на которых якобы от имени администрации стадионов к ЧМ-2018 предлагаются призы за подписку. Будьте бдительны, — сообщили в генеральной подрядной организации «Спорт-Ин».