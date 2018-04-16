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В Оренбурге изъяли больше 10 тысяч контрафактных часов
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В Оренбурге изъяли больше 10 тысяч контрафактных часов 

ProOren 44 минуты назад
Накануне судебные приставы передали на уничтожение почти 10 тысяч контрафактных наручных часов.
Сотрудники таможни на международном пункте пропуска в Первомайском районе Оренбургской области при досмотре автомобиля «Мерседес-Бенц» обнаружили наручные часы известных марок — Rolex, Hublot, Armani и другие контрафактного характера.
Накануне суд принял решение об уничтожении товара. «Ущерб от использования товарных знаков составил больше 1 млрд рублей, — отмечают в службе судебных приставов.
Сейчас контрафактная продукция передана в специализированную организацию на уничтожение.
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