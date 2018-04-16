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«Газпром нефть» возглавила рейтинг работодателей Randstad Award
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«Газпром нефть» возглавила рейтинг работодателей Randstad Award 

Газета.Ru 37 минут назад
Корпорация «Газпром нефть» стала лучшим работодателем среди национальных компаний по версии международной премии Randstad Award.
Рейтинг работодателей был составлен по результатам независимого опроса 9,5 тыс. респондентов — представителей трудоспособного населения из всех регионов России. В конкурсе 2018 года участвовали более 300 российских компаний, представляющих различные сферы экономики.
Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что нефтяной отрасли в ближайшее время понадобятся новые кадры. «Развернулась борьба, битва за мозги. На смену поколению Х, которое еще не ушло, начинает приходить поколение Y. Это поколение с совсем другими запросами, ожиданиями, и здесь очень важно нефтяной отрасли не проиграть битву за молодые мозги, за таланты. Сделать так, чтобы они не выбрали IT-сектор или банковский сектор, а пришли на работу к нам», — сказал Дюков, передает ТАСС.
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