В СВАО в течение года возведут пятиэтажную детскую поликлинику

Новую детскую поликлинику построят в Северо-Восточном округе к концу года. Проект поликлиники уже согласован Москомархитектурой

Площадка для будущего здания, расположившаяся по адресу: ул. Полярная, вл. 13 (района Южное Медведково) уже подготовлена для строительных работ. Строительство детской поликлиники начнется в ближайшее время. Проект здания уже согласован Москомархитектурой.

— Сейчас в районе нет ни одной детской поликлиники, и жителям приходится ездить в соседние районы, — сообщил глава отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы района Южное Медведково Тимур Сократов.

Здание медицинского учреждения будет пятиэтажным, поделенным на тематические зоны. Каждая зона будет приспособлена для маломобильных граждан.