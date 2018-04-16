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В СВАО в течение года возведут пятиэтажную детскую поликлинику
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В СВАО в течение года возведут пятиэтажную детскую поликлинику 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Новую детскую поликлинику построят в Северо-Восточном округе к концу года. Проект поликлиники уже согласован Москомархитектурой
Площадка для будущего здания, расположившаяся по адресу: ул. Полярная, вл. 13 (района Южное Медведково) уже подготовлена для строительных работ. Строительство детской поликлиники начнется в ближайшее время. Проект здания уже согласован Москомархитектурой.
— Сейчас в районе нет ни одной детской поликлиники, и жителям приходится ездить в соседние районы, — сообщил глава отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы района Южное Медведково Тимур Сократов.
Здание медицинского учреждения будет пятиэтажным, поделенным на тематические зоны. Каждая зона будет приспособлена для маломобильных граждан.
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