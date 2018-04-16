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Названы точки Татарстана, куда в ближайшие дни придет паводок
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Названы точки Татарстана, куда в ближайшие дни придет паводок 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Глава отдела гидрологии Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Алексей Соколов в ходе пресс-конференции в понедельник. 16 апреля заявил, что Татарстан ждет вторая волна паводка. Сегодня проблемными остаются северные реки. Именно там и ожидается так называемая вторая волна. «Не вскрылись еще ни Кама, ни Волга, начались только процессы ледоразрушения, — говорит Соколов. — Ближе к концу апреля у нас пройдут пики». Вскрытие водохранилищ и полное очищение в ГУ МЧС по РТ ждут примерно через 10 дней. Назвал Соколов и населенные пункты республики, которые подтопление может ждать в ближайшие дни. Приготовиться следует Пестрецам и, в целом, Пестречинскому району — разольется река Меша. А также населенным пунктам на границе с Башкирией, где находится река Ик. По всей видимости, паводок затронет и Мамадышский район — населенные пункты вдоль Вятки.
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