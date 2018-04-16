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В «Москва-Сити» откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
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В «Москва-Сити» откроется самая высокая в Европе смотровая площадка 

РИА Недвижимость 51 минуту назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. В «Москва-Сити» на 89-м этаже башни «Федерация» откроется самая высокая в Европе смотровая площадка, говорится в сообщении пресс-службы проекта.
"Она откроется 21 апреля 2018 года на 89-м этаже и станет самой высокой в нашей стране", — сообщается в нем. Это официально зафиксированное достижение в книге рекордов России.
Смотровая площадка на башне «Восток» в ММДЦ «Москва-Сити» находится в четырех километрах от Кремля и дает возможность увидеть самые интересные достопримечательности города, добавляется в сообщении.
Башня «Федерация» состоит из двух башен: «Восток» (введена в ноябре 2017 года) и «Запад» (введена в 2007–2008 годах), возведенных на одном стилобате.
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