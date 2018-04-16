В «Москва-Сити» откроется самая высокая в Европе смотровая площадка

МОСКВА , 16 апр — РИА Недвижимость. В «Москва-Сити» на 89-м этаже башни «Федерация» откроется самая высокая в Европе смотровая площадка, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

"Она откроется 21 апреля 2018 года на 89-м этаже и станет самой высокой в нашей стране", — сообщается в нем. Это официально зафиксированное достижение в книге рекордов России

Смотровая площадка на башне «Восток» в ММДЦ «Москва-Сити» находится в четырех километрах от Кремля и дает возможность увидеть самые интересные достопримечательности города, добавляется в сообщении.

Башня «Федерация» состоит из двух башен: «Восток» (введена в ноябре 2017 года) и «Запад» (введена в 2007–2008 годах), возведенных на одном стилобате.