У бизнесмена Руслана Ростовцева могут арестовать активы в России?

Верховный суд постановил снова рассмотреть его спор с Александром Щукиным

Арбитражный суд Московской области повторно рассмотрит заявление кузбасского бизнесмена Александра Щукина о запрете своему бывшему партнеру Руслану Ростовцеву отчуждать земельные участки и принадлежащие ему доли в уставном капитале ряда юрлиц, говорится в определении Верховного суда (ВС) РФ

ВС по заявлению бизнесмена отменил судебные акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении требования, отправив его в подмосковный арбитраж. Обосновывая необходимость принятия обеспечительных мер, заявитель ссылается на то обстоятельство, что 18 декабря 2015 года он обратился в Окружной суд Никосии ( Республика Кипр ) с иском к Ростовцеву, компаниям Abacus Limited и Price Nominess Limited о взыскании с них солидарно убытков в размере 113 миллионов долларов.

В рамках дела судом было вынесено промежуточное решение о запрете на любые действия, направленные на отчуждение Ростовцевым своих активов в целях воспрепятствования исполнению решения суда. Кроме того, Окружной суд Никосии 30 ноября 2016 года вынес приказ об аресте имущества Ростовцева по делу, рассматриваемому вышеуказанным иностранным судом.

Щукин обратился в российский арбитражный суд с ходатайством об обеспечении искового требования, предъявленного в кипрском суде. Арбитраж Мособласти отклонил требование заявителя. Однако ВС посчитал, что вынесение судом Кипра промежуточного акта, в соответствии с которым приняты определенные запретительные меры, свидетельствует о том, что иностранный суд установил наличие определенных негативных для заявителя обстоятельств. Заявитель в арбитражном суде также приводил доводы об основаниях применения обеспечительных мер, однако суд первой инстанции не дал им оценки, ограничившись указанием на отсутствие таких оснований, отметил ВС, отменяя судебные акты нижестоящих судов.

Принятие обеспечительных мер обсуждаются судами по делу о взыскании Щукиным с Ростовцева убытков, причиненных лишением владения половиной бизнеса, выросшего из угольных разработок разреза Новоказанский и шахты Кыргайской в ЗАО «Шахтоуправление Талдинское Южное» («ШТЮ») и ЗАО «Шахтоуправление Кыргайское» («ШТК»). Кроме того, в российских арбитражных судах находятся два дела по взысканию личных долгов Щукина с «ШТК» и «ШТЮ».

РАПСИ отправило запросы обеим сторонам конфликта. Адвокат Щукина Елена Юлова сообщила, что в 2008-2011 годах ее доверитель одолжил около миллиарда рублей предприятиям, разрабатывающим шахту Талдинскую и разрез Новоказанский в Кемеровской области . В 2011 году оба предприятия обанкротились, однако в ноябре того же года дочерние компании должников — ЗАО «ШТК» и ЗАО «ШТЮ» выдали Щукину векселя, сумма задолженности по которым перед ним равнялась сумме долга «материнских компаний». Дата предъявления векселей была определена не ранее 1 ноября 2015 года. В 2016 году, когда Щукин решил вернуть свои деньги, продав векселя, менеджмент угольных компаний объявил векселя фальшивыми.

В удовлетворении иска АО «Бизнес Инвестиции», которому бизнесмен продал свои векселя, о взыскании с «ШТК» 788,4 миллиона рублей было отказано Арбитражным судом Кемеровской области. Решение вступило в законную силу.

Елена Юлова считает, что у суда при принятии решения об отказе во взыскании с «ШТК» долга имелись документальные доказательства его наличия у «материнской» компании ответчика, заключения экспертов о принадлежности подписи всем лицам, подписавшим большое количество документов, из которых долг «материнской компании превратился в долг дочерней».

Аналогичный иск о взыскании с ЗАО «ШТЮ» 730,5 миллиона рублей находится на рассмотрении суда. Юлова отметила, что в данном деле назначенная судом экспертиза подтвердила подлинность всех подписей, проставленных на векселях и других документах, являющихся основаниями иска.

Арбитражный суд назначил повторную экспертизу подписей и документов (основания взыскания долга с «ШТЮ»), которая проводится в Российском федеральном центре судебных экспертиз. Отметим, что в повторной экспертизе векселей ШТК суды первой и апелляционной инстанций отказали.

Другая сторона не ответила на запрос РАПСИ.

Подготовлено по материалам информационного агентства «РАПСИ-ньюс»