«Возможности скромные»: племянник Путина рассказал о бизнесе и уважении к Навальному

«Все понимают, кто я, что я»

Двоюродный племянник президента России Роман Путин в интервью журналистам рассказал, почему выбрал бизнес, и не карьеру чиновника, сколько раз виделся с главой государства и какую роль в его деятельности играет громкая фамилия. Создатель Putin Consulting и председатель правления «Русского академического фонда» подчеркивает, что в бизнесе он человек достаточно скромный — «мы далеко не олигархи», а приписанные ему английской «Википедией» яхту и участок земли в Калифорнии называет «провокациями со стороны Запада».

В разговоре с корреспондентом агентства Ura.ru Роман Путин в первую очередь ответил на вопрос о фамилии. Родство с президентом России, по его словам, «накладывает определенные обязательства», но не более того. Отметим, что в 2014 году «Ведомости» со ссылкой на неназванного банкира писали, что фамилия Отца Романа Путина позволяла решать какие-то проблемы, но небольшие. Издание при этом утверждало, что Роман Путин и его отец ведут «торговлю именем на грани фола».

Роман Путин в беседе признает, что громкая фамилия может вызывать интерес у чиновников и предпринимателей, но дает понять, что специально он этим не пользуется. «Все понимают, кто я, что я», — говорит племянник президента.

Свою социальную роль Игорь Путин описывает просто — небольшой бизнес и общественная нагрузка. Отец троих детей, он дважды упоминает о призвании бизнесмена — принести пользу обществу. Раньше Игорь Путин работал советником по безопасности мэра Рязани , но в бизнесе ему нравится больше, чем в госструктурах — «и заработки интереснее», и свободы больше.

Бизнес Романа Путина — консалтинг. Раньше у Putin consulting даже был офис в Лондоне, однако его пришлось закрыть. И это не только последние тренды в политике — закрылись проекты потенциальных партнеров: «С нами боятся работать».

Со своим родственником Владимиром Путиным бизнесмен виделся всего несколько раз. В детстве его семья жила бедно, и не было возможности выбраться в Ленинград , объясняет Роман Путин. А затем «Владимир Владимирович очень резко взлетел по карьерной лестнице» и стал занятым человеком, так что родственники стараются его не отвлекать. Всего своих встреч с Владимиром Путиным Роман насчитал не больше пяти.

В интервью речь зашла и о текущем экономическом положении в стране. Бизнесмен признается, что падение экономики затронуло и его — спрос на консалтинговые услуги его компании с 2014 года снизился. В целом Роман Путин видит здесь основную роль внешних факторов. Ситуацию в российской экономике он не считает кризисной — скорее меняется структура. В качестве примера племянник президента говорит об исчезновении шальных денег и взяточничества образца 2000-х: «Деньги сейчас все крутятся в экономике и бизнес становится более прозрачным благодаря усилиям правительства».