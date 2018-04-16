Жительница Санкт‐Петербурга обнаружила мелкокалиберную винтовку в своей кладовке

В Красносельском районе Санкт‐Петербурга местная жительница обнаружила в своей кладовке винтовку, которую позже сдала в отдел лицензионно‐разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Санкт‐Петербургу и Ленинградской области . Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Пожилая женщина заявила, что винтовка принадлежала ее отцу. Он работал геологом и брал ружье с собой в экспедиции. За добровольную сдачу огнестрельного оружия калибром 5,6 миллиметра пенсионерке уголовная ответственность не грозит, а полагается денежная компенсация до шести тысяч рублей.

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сотрудника онкологического центра имени Блохина московская полиция обнаружила арсенал огнестрельного оружия: револьвер, несколько пистолетов, глушитель и затвор от автомата.