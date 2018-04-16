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МЭР:Санкции США повлияют на экономику РФ только при долгом негативе на рынках
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МЭР:Санкции США повлияют на экономику РФ только при долгом негативе на рынках 

Прайм 41 минуту назад
Новые санкции США повлияют на реальную экономику РФ только в случае долгосрочного негатива на финансовых рынках, говорится в бюллетене «Картина экономики» за апрель, подготовленном Минэкономразвития России.
"Введение новых санкционных мер в отношении российских компаний, бизнесменов и топ-менеджеров привело к повышению волатильности на финансовых рынках. Последствия для реального сектора российской экономики могут наступить только в случае долгосрочного сохранения негативных тенденций на финансовых рынках", — говорится в документе.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.
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