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В регионе начался прием заявок на жеребьевку на охоту на кабана
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В регионе начался прием заявок на жеребьевку на охоту на кабана 

Волга Ньюс 48 минут назад
Сообщается, что заявки принимаются с 16 по 30 апреля. Сезон охоты будет открыт с 1 июня текущего года по 28 февраля 2019 года. Добыча кабана будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий Богатовского и Борского районов Самарской области.
Для участия в жеребьевке физические лица вправе подать только одну заявку. Документы можно предоставить лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Адрес для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 171, для личных обращений жителей Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 208.
Жеребьевка по распределению разрешений на добычу кабана состоится 11 мая 2018 года в 14 часов по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 213.
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