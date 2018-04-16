Гринпис пожаловался на Сургутнефтегаз в ООН

Гринпис России обратился в ООН с просьбой защитить коренные народы территорий РФ от нефтегазовых проектов. Международную организацию попросили создать рекомендации для российских законодателей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе «зеленых».

На сессии одного из отделов ООН эксперт Гринпис России Елена Сакирко рассказала о вреде традиционному укладу жизни коренных народов, который наносят нефтегазовые компании.

Так, в Югре самый ценный участок природного парка «Нумто», одна из главных святынь в культуре ханты и лесных ненцев, под угрозой. Сургутнефтегаз получил возможность строить там нефтяные вышки, дороги и другие объекты, что нанесет ущерб экосистеме.

Был упомянут и газопровод «Северный поток — 2», который компания «Норд Стрим 2 АГ» планирует проложить через Кургальский заказник. По мнению экспертов, строительство нарушит среду обитания краснокнижных животных и растений и обострит экологическую обстановку в местах обитания аборигенов.

Действующее региональное законодательство не защищает права местных жителей в должной мере. Эксперты опасаются, что в случае принятия поправок к федеральному закону интересы нефтяников выйдут на первый план.

Еще одна проблема нефтяной сферы — масштабные разливы. По оценке главы Минприроды РФ, ежегодно в России разливается не менее 1,5 миллиона тонн нефти. Это в два раза больше, чем при катастрофе в Мексиканском заливе в 2010 году. Основная причина утечек — ветхие нефтепроводы. Чтобы решить проблему, Гринпис России предлагает принять государственную программу по замене всех нефтепроводов, проложенных до 1990 года.

Основная сессия ООН по этим вопросам назначена на 7–18 мая, доклады стран будут приняты в сентябре.