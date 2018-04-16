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Минфин выделит деньги на льготные авиабилеты для Дальнего Востока
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Минфин выделит деньги на льготные авиабилеты для Дальнего Востока 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Минфину поручено выделить дополнительные средства на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Я докладывал ему (премьеру Дмитрию Медведеву), что возникла напряженная ситуация в связи с тем, что недостаточно денег выделяется на авиаперевозки. Он такое поручение в Минфин дал, оно оформлено, я его видел на бумаге. Будем торопить Минфин, надеемся, что деньги будут выделены оперативно. Можно ли увеличить эту сумму? Будем работать", — сказал Трутнев.
Ранее сообщалось, что Трутнев дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления.
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