Российские «Черные дыры» загоняли британскую подлодку у берегов Сирии 

Британской ударной подводной лодке пришлось сыграть в кошки-мышки с российскими субмаринами и военными кораблями накануне удара коалиции по Сирии, пишет The Times со ссылкой на источники в военных кругах. Подлодку Королевских ВМС, оснащенную крылатыми ракетами, в водах Восточного Средиземноморья, как предполагается, преследовала одна или и две российские субмарины, которые за необычайную сложность обнаружения на Западе окрестили «Черными дырами». Кроме того, поиском британской подлодки также занимались два российских фрегата и одно противолодочное воздушное судно, отмечает издание. В результате подлодка класса Astute в рамках этого «опасного состязания» потратила несколько дней на то, чтобы избежать обнаружения. Британскую субмарину прикрывал флот США, который отправил патрульный самолет P-8, оснащенный поисковыми сенсорами, в Восточное Средиземноморье для установления местонахождения и слежки за российскими силами.
Издание отмечает, что британская подлодка, которую преследовали ВМС России, не приняла участия в ударе по Сирии. Планировалось ли ее задействовать в этой атаке, не сообщается.