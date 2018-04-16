Нехватка персонала в Германии обходится в 0,9% роста

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Немецкие компании изо всех сил пытаются найти квалифицированных рабочих для увеличения производства, а нехватка рабочей силы стоит экономике до 0,9 процентных пункта производства в год, сказал в понедельник немецкий экономический институт IW.

Рынок труда в Германии находится на подъеме, а занятость достигает рекордных высот. Но необычайно долгий цикл экономического роста, который отмечается уже на протяжении девяти лет в сочетании с нехваткой людей трудоспособного возраста означает, что у фирм заканчивается подходящий персонал. Даже если бы немецкие руководители нанимали всех квалифицированных безработных, все равно оставалось около 400 тыс. открытых вакансий, согласно оценкам института IW. Это означает, что общий объем производства в крупнейшей экономике Европы будет на 0,6 процентного пункта выше, если компании смогут нанять всех необходимых им работников, говорится в исследовании IW. Так как компании, расширяющие свою рабочую силу, также имеют тенденцию к увеличению инвестиций в оборудование, общий объем производства в среднесрочной перспективе будет на 0,9 процентного пункта выше, говорится в сообщении. В прошлом месяце торговая и промышленная палата DIHK заявила, что нехватка рабочей силы угрожает подорвать экономический подъем Германии. В прошлом году экономика выросла на 2,2%, что стало самым сильным показателем за шесть лет. Опрос DIHK около 24 тыс. компаний показал, что почти каждый второй не смог найти подходящих кандидатов на вакантные места в течение более длительного периода, а 6 из 10 менеджеров отметили отсутствие квалифицированного персонала в качестве угрозы для их бизнеса. Среди секторов, наиболее затронутых проблемой, — промышленность, строительство, службы безопасности, образование, уход за детьми и уход за пожилыми.