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Запойный кабан стал отцом-одиночкой
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Запойный кабан стал отцом-одиночкой 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Польский кабан по кличке Хрюмек, которого нашли пьяным на одной из ферм близ города Коло, стал отцом-одиночкой. Об этом сообщил информационный портал Калининграда «Клопс».
В апреле кабан привел из леса трех поросят. Владелец лесного хозяйства, Павел Ковальски, подозревает, что это «результат диких походов непослушного животного». Что стало с их матерью — неизвестно.
По словам животноводов, Хрюмек не интересуется поросятами: о них заботятся специалисты.
В декабре Хрюмек пропал из лесного хозяйства на неделю после драки с другим кабаном. Животное обнаружили на одной из ферм близ города Коло. Хрюмек нашел выброшенные за амбар забродившие фрукты, на которых настаивали домашнее вино, объелся ими, опьянел и уснул. Протрезвел кабан уже в своем загоне.
Егерь признался, что сам выкормил кабана из бутылочки, так как тот в детстве потерял мать. Хрюмек привязался к фермеру и очень любит, когда ему чешут живот.
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