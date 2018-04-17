В «Лужниках» установят сухой танцующий фонтан

На территории спортивного комплекса «Лужники» появится пешеходный сухой фонтан. Струи фонтана разной высоты будут бить из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь — будто вальсируя, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

Фонтан строят возле станции метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра (ул. Лужники, д. 24). Сейчас уже монтируется водная чаша фонтана. Уточняется, что в отличие от чаши обычного фонтана она устанавливается под землей, ниже уровня тротуара.

«Надеемся, что наш пешеходный фонтан станет одним из любимых аттракционов у москвичей и гостей города. В жаркие дни в нем, конечно, не искупаешься, но зато можно пробежаться между струями воды, стараясь при этом не промокнуть», — добавили в пресс-службе «Лужников».