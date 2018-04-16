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Россельхознадор в ужасе от еды в школах и больницах
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Россельхознадор в ужасе от еды в школах и больницах 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
В течение полугода службы Россельхознадзора проводили лабораторный мониторинг продукции социальных учреждений, результаты которого удручающи — официальный представитель ведомства Юлия Мелано даже отказалась озвучивать эти данные.
От рук недобросовестных поставщиков продуктов пострадали, как обычно, самые незащищенные слои населения — дети, беременные, пенсионеры и инвалиды. Россельхознадзор уверен, что при действующей неэффективной системе госзакупок на торгах побеждают поставщики, предложившие самую низную цену — отсюда и количество некачественной продукции (чаще всего фальсифицируются молочные продукты, а также мясо и крупы). А хорошие поставщики с качественными продуктами просто не имеют возможности наладить работу с социальными учреждениями и другими организациями.
Россельхознадзор уже информировал Роспотребнадзор о всех случаях выявления фальсификата и попросил не только принять меры по изъятию некачественной продукции из оборота, но и в целом пересмотреть систему государственного контроля за качеством пищевых продуктов, поставляемых в соц. учреждения.
официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/12/04/2018/5acf2d439a794721ed1bfbd9
мониторинг продукции социальных учреждений. Мы получили довольно удручающие цифры по количеству фальсификата. Службой принято решение не озвучивать эти данные, но мы считаем целесообразным довести до целевой аудитории эту проблему», — заявила Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/12/04/2018/5acf2d439a794721ed1bfbd9
мониторинг продукции социальных учреждений. Мы получили довольно удручающие цифры по количеству фальсификата. Службой принято решение не озвучивать эти данные, но мы считаем целесообразным довести до целевой аудитории эту проблему», — заявила Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/12/04/2018/5acf2d439a794721ed1bfbd9
проводился лабораторный мониторинг продукции социальных учреждений. Мы получили довольно удручающие цифры по количеству фальсификата. Службой принято решение не озвучивать эти данные, но мы считаем целесообразным довести до целевой аудитории эту проблему Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/12/04/2018/5acf2d439a794721ed1bfbd9
проводился лабораторный мониторинг продукции социальных учреждений. Мы получили довольно удручающие цифры по количеству фальсификата. Службой принято решение не озвучивать эти данные, но мы считаем целесообразным довести до целевой аудитории эту проблему Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/12/04/2018/5acf2d439a794721ed1bfbd9
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