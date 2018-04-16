Семья Сергея Михалкова участвует в фестивале к его 105-летию в Георгиевске и Пятигорске

ПЯТИГОРСК , 16 апреля. / ТАСС /. Члены семьи Сергея Михалкова принимают участие в фестивале «Все начинается с детства», посвященном 105-летию писателя, автора гимнов СССР и России , мероприятия пройдут в Георгиевске и Пятигорске, где жили Михалковы в 1920-е годы, сообщили ТАСС в понедельник в администрации Георгиевского городского округа.

Юлия Субботина-Михалкова уже прибыла в Георгиевск, где поэт провел детские годы.

Также в числе гостей в Георгиевск прибыли главный редактор Всероссийской газеты для детей и подростков «Пионерская правда» Михаил Баранников , литературный редактор литературно-художественного журнала «Октябрь» Виктория Лебедева , главный редактор издательства «Детская литература» Ирина Котунова, представители Российского фонда культуры, Содружества библиотек имени С. В. Михалкова.

Пять дней с Михалковым

Программа рассчитана на пять дней, в числе основных мероприятий — посещение дома, в котором проживала семья Владимира Александровича Михалкова — отца Сергея Михалкова — в Георгиевске, и места его захоронения, а также открытие мемориального зала в городской детской библиотеке им. С. В. Михалкова.

В рамках фестиваля в Пятигорске в городской школе №1 им. М. Ю. Лермонтова, в которой в свое время учился Сергей Михалков, пройдет награждение победителей городского школьного конкурса по художественному чтению и инсценировке, в котором участвовало около 100 человек. Ее ученики подготовили театрализованно-цирковую постановку «Цирк» по одноименному произведению Сергея Михалкова. 19 апреля здесь же запланирована творческая встреча учащихся с режиссером, продюсером Егором Кончаловским.

В Георгиевске состоятся встречи культурных деятелей с учащимися и педагогами. В Детской музыкальной школе пройдет премьера нового мюзикла. В кинотеатре «Березка» — творческие встречи и пресс-конференции Егора Кончаловского и Артема Михалкова, презентация фильма «Легко ли быть Михалковым?». В Городском Дворце культуры пройдет заключительный праздничный концерт фестиваля.

Также запланированы выступления и презентации работы представителей Содружества библиотек имени С. В. Михалкова, совещание с представителями Российского фонда культуры, выезд в Кисловодск , пресс-конференции для СМИ.

О поэте

Сергей Владимирович Михалков (13 марта 1913 — 27 августа 2009) детский писатель, поэт, драматург, прозаик, баснописец, публицист, журналист, военный корреспондент, сценарист, общественный деятель, автор текстов гимнов Советского Союза и Российской Федерации, председатель Союза писателей РСФСР, а с 1992 по 2008 — председатель Международного сообщества писательских союзов, депутат (1970-1989), переводчик. Был автором двух редакций Государственного гимна СССР, версий 1943 и 1977 года, и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году. Общие тиражи книг Михалкова превышают 500 миллионов экземпляров. Почетный гражданин Георгиевска и Пятигорска.

В конце 1920-х годов семья Михалковых переехала в Ставропольский край , сначала жила в Георгиевске, в 1929-1930 годах — в Пятигорске на улице Февральской. «Поэт из страны детства», начиная с 1977 года, несколько лет регулярно приезжал в курортный город, с которым были связаны его юношеские воспоминания, и всегда находил время навестить свою школу. В школе номер 1 уже много лет открыт музей поэта, там вспоминают, как в 1929 году «длинный и худой Сережа» с лопатой работал на субботнике по озеленению проспекта Кирова. Спустя 20 лет он запечатлен на фотографии, рядом с тополем, который тогда посадил своими руками.

Сергей Владимирович передавал школе много книг, постоянно находил возможность помочь сделать что-то просветительское в Пятигорске. Одним из самых ценных экспонатов школьного музея считают его собственную рукопись драмы в двух действиях «Эхо», автограф поэта на тексте Гимна СССР, созданную им песню «Город мой, Пятигорск», позже исполненную Иосифом Кобзоном

Дядя Степа